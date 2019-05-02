В Одесском порту военный моряк совершил самоубийство
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Одесском порту военный моряк совершил самоубийство. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
"Действительно, такой случай был", - ответили в полиции на вопрос, имело ли место самоубийство военного моряка в Одесском порту.
Событие, вероятно, произошло на малом бронированном артиллерийском катере "Вышгород".
По данным полиции, выясняются обстоятельства, решается вопрос правовой квалификации указанного события.
Напомним, по словам Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, за время проведения антитеррористической операции на Донбассе самоубийство совершили более 800 украинских военнослужащих.
Как сообщал УНН, за пять лет в Украине зафиксировано более 15 тыс. случаев доведения до самоубийства.