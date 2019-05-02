В Одеському порту військовий моряк вчинив самогубство
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. В Одеському порту військовий моряк вчинив самогубство. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Одеської області.
"Дійсно, такий випадок був", – відповіли у поліції на питання, чи мало місце самогубство військового моряка в Одеському порту.
Подія, ймовірно. сталася на малому броньованому артилерійському катері "Вишгород".
За даними поліції, наразі з’ясовуються обставини, вирішується питання правової кваліфікації вказаної події.
Нагадаємо, за словами Головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, за час проведення Антитерористичної операції на Донбасі самогубство вчинили понад 800 українських військовослужбовців.
Як повідомляв УНН, за п’ять років в Україні зафіксовано понад 15 тис. випадків доведення до самогубства.