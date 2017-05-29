В одесском офисе "Яндекс" проверяют документы и техоборудование
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 мая. УНН. Сегодня сотрудники СБУ проводят обыски в одесском офисе "Яндекс", по словам сотрудников компании, происходит проверка документов и технического оборудования. Об этом сообщает корреспондент УНН.
Сейчас внутри помещения, где находится офис компании "Яндекс", работают представители СБУ в Одесской области, а также юристы компании.
По словам сотрудников компании, проходит проверка документов, а также технического оборудования.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины проводит обыски в офисах дочерней структуры российской компании "Яндекс" в Киеве и Одессе.