В одеському офісі "Яндекс" перевіряють документи і техобладнання
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 травня. УНН. Сьогодні співробітники СБУ проводять обшуки в одеському офісі "Яндекс", за словами співробітників компанії, відбувається перевірка документів і технічного обладнання. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Наразі всередині приміщення, де розташований офіс компанії "Яндекс", працюють представники СБУ в Одеській області, а також юристи компанії.
За словами співробітників компанії, проходить перевірка документів, а також технічного обладнання.
Як повідомляв УНН, Служба безпеки України проводить обшуки в офісах дочірньої структури російської компанії “Яндекс” у Києві та Одесі.