В военном госпитале во время операции умер врач
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера во время проведения операции в военном госпитале Южного региона умер врач. Об этом сообщил волонтер Андрей Танцюра на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Ушел из жизни один из лучших врачей госпиталя, начальник клиники интенсивной терапии Одесского военного госпиталя, Кушнир Олег Сергеевич. Он умер на рабочем месте во время проведения операции, спасая жизни другим, но не уберег себя", – написал волонтер.
Напомним, в Винницкой областной детской клинической больницы во время выполнения медицинской манипуляции умерла медработница.