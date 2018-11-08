У військовому госпіталі під час операції помер лікар
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вчора під час проведення операції у військовому госпіталі Південного регіону помер лікар. Про це повідомив волонтер Андрій Танцюра на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Пішов із життя один із кращих лікарів госпіталю, начальник клініки інтенсивної терапії Одеського військового госпіталю, Кушнір Олег Сергійович. Він помер на робочому місці під час проведення операції, рятуючи життя іншим, але не вберіг себе", – написав волонтер.
Нагадаємо, у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні під час виконання медичної маніпуляції померла медпрацівниця.