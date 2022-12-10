В Одесской ОВА опровергли информацию об отключении света в области на 2-3 месяца

Детали

На официальной странице Департамента систем жизнедеятельности и энергообеспечения Одесской ОВА появилась публикация, что через новые обстрелы критической инфраструктуры Одесской области исчез свет в миллионов жителей региона. В департаменте отметили, что восстановление продлится 2-3 месяца. Однако публикация впоследствии исчезла, а информация оказалась фейковой.

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“Относительно срока 2-3 месяца. Речь идет о полном восстановлении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования. Сегодня Одесская ОВА и энергетики объединили усилия для того, чтобы электроэнергия поступила в квартиру каждого нашего земляка в ближайшие дни.

Внимание! Никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал.

Свободная интерпретация обращения, размещенного на официальной странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА в Фейсбук, рассматривается не иначе, как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины”, — написал Братчук.

Соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ.

Добавим

В Одессе ситуация в энергосистеме остается тяжелой, однако контролируемой. Город обесточен, но насосные станции для водоснабжения работают в штатном режиме.