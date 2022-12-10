В Одеській ОВА спростували інформацію щодо відключення світла в області на 2-3 місяці

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На офіційній сторінці Департаменту систем життєдіяльності та енергозабезпечення Одеської ОВА з’явилася публікація, що від нових обстрілів критичної інфраструктури Одеської області зникло світло у мільйонів жителів регіону. У департаменті зазначили, що відновлення триватиме 2-3 місяці. Проте публікація згодом зникла, а інформація виявилася фейковою.

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“Щодо терміну 2-3 місяці. Мова йде про повне відновлення високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання. Сьогодні Одеська ОВА та енергетики об’єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до помешкання кожного нашого земляка найближчими днями.

Увага! Жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив.

Вільна інтерпретація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА у Фейсбук, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України”, — написав Братчук.

Відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ.

Додамо

В Одесі ситуація в енергосистемі залишається важкою, однак контрольованою. Місто знеструмлено, але насосні станції для водопостачання працюють у штатному режимі.