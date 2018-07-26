В Одесской области изнасиловали 8-летнего мальчика
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 26 июля. УНН. Черноморские полицейские задержали подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении малолетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.
"В полицию обратилась жительница Черноморска, которая сообщила об исчезновении 8-летнего сына. По словам женщины, мальчик ушел из дома и несколько минут назад перестал отвечать на телефонные звонки", - говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что в последний раз ребенка видели на улице с незнакомым мужчиной. Им оказался 29-летний местный житель. В квартире мужчины правоохранители нашли разыскиваемого мальчика. По отношению к ребенку было совершено половое преступление.
"Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 153 ч.3 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - отметили в полиции.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия.
Напомним, в Харьковской области суд признал мужчину виновным в изнасиловании малолетнего. Теперь преступник проведет 12 лет за решеткой.