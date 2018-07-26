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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 35854 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 123092 просмотра

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8 марта, 10:25 • 130700 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 168493 просмотра

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7 марта, 17:42 • 153117 просмотра

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7 марта, 15:45 • 140907 просмотра

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В Одесской области изнасиловали 8-летнего мальчика

В Одесской области изнасиловали 8-летнего мальчика

Киев  •  УНН

 • 42384 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 26 июля. УНН. Черноморские полицейские задержали подозреваемого в совершении насильственных действий в отношении малолетнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области, передает УНН.

"В полицию обратилась жительница Черноморска, которая сообщила об исчезновении 8-летнего сына. По словам женщины, мальчик ушел из дома и несколько минут назад перестал отвечать на телефонные звонки", - говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что в последний раз ребенка видели на улице с незнакомым мужчиной. Им оказался 29-летний местный житель. В квартире мужчины правоохранители нашли разыскиваемого мальчика. По отношению к ребенку было совершено половое преступление.

"Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебного расследования по признакам преступления, предусмотренного ст. 153 ч.3 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - отметили в полиции.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, в Харьковской области суд признал мужчину виновным в изнасиловании малолетнего. Теперь преступник проведет 12 лет за решеткой.

Украинские Национальные Новости

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