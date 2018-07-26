В Одеській області зґвалтували 8-річного хлопчика
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 26 липня. УНН. Чорноморські поліцейські затримали підозрюваного у вчиненні насильницьких дій відносно малолітнього хлопчика. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області, передає УНН.
"До поліції звернулася жителька Чорноморська, яка повідомила про зникнення 8-річного сина. Зі слів жінки, хлопчик пішов з дому та декілька хвилин тому перестав відповідати на телефонні дзвінки", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці з'ясували, що востаннє дитину бачили на вулиці з незнайомим чоловіком. Ним виявився 29-річний місцевий житель. У квартирі чоловіка правоохоронці знайшли розшукуваного хлопчика. Стосовно дитини було вчинено статевий злочин.
"Наразі відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками злочину, передбаченого ст. 153 ч.3 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років", - зазначили в поліції.
Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. З ним проводяться невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, у Харківській області суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні малолітнього. Тепер злочинець проведе 12 років за ґратами.