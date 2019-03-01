В Одесской области закопали новорожденного, в преступлении подозревают его мать
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В Одесской области мать подозревают в убийстве младенца. Об этом сообщает УНН со ссылкой на областное управление полиции.
Так, в полицию поступило сообщение от работников Подольской районной больницы о том, что к ним обратилась молодая женщина с подозрением на незаконный аборт. После того, как ее осмотрели врачи, женщина оставила медицинское учреждение. Полицейские установили личность гражданки.
"Ею оказалась 24-летняя жительница Балтского района, которое долгое время гостит у своих родственников в одном из сел Подольского района", - говорится в сообщении.
В разговоре с правоохранителями она сначала уверяла, что у нее случился выкидыш, а плод она закопала в огороде.
"Однако после вскрытия тела девочки судебно-медицинские эксперты установили, что младенец родился доношенным, а предварительной причиной его смерти стало удушение, вызванное перекрытием дыхательных путей", - говорится в сообщении.
Только сейчас женщина призналась полицейским в содеянном.
"Она рассказала, что уже есть сын, которому чуть больше года, а этот ребенок был нежелательным. Во время беременности на учете у врачей не находилась, рожала дома самостоятельно. Живого младенца замотала в полиэтиленовый пакет и закопала", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 117 УК Украины - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка. Злоумышленнице сообщено о подозрении. За совершенное ей грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, иметь задушила 4-месячного сына, потому что тот плакал и мешал спать.