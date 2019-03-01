В Одеській області закопали новонародженого, у злочині підозрюють його матір
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. В Одеській області матір підозрюють у вбивстві немовля. Про це повідомляє УНН з посиланням на обласне управління поліції.
Так, до поліції надійшло повідомлення від працівників Подільської районної лікарні про те, що до них звернулася молода жінка з підозрою на незаконний аборт. Після того, як її оглянули лікарі, жінка залишила медичний заклад. Поліцейські встановили особу громадянки.
"Нею виявилася 24-річна жителька Балтського району, яка тривалий час гостює у своїх родичів в одному з сіл Подільського району", - йдеться в повідомленні.
У розмові з правоохоронцями вона спочатку запевняла, що у неї стався викидень, а плід вона закопала на городі.
"Однак після розтину тіла дівчинки судово-медичні експерти встановили, що немовля народилося доношеним, а попередньою причиною його смерті стало удушення, викликане перекриттям дихальних шляхів", - йдеться в повідомленні.
Тільки нині жінка зізналася поліцейським у скоєному.
"Вона розповіла, що вже має сина, якому трохи більше року, а ця дитина була небажаною. Під час вагітності на обліку у лікарів не перебувала, народжувала вдома самостійно. Живе немовля замотала у поліетиленовий пакет і закопала", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 КК України - умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини. Зловмисниці повідомлено про підозру. За вчинене їй загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Нагадаємо, мати задушила 4-місячного сина, бо той плакав і заважав спати.