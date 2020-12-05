В Одесской области за убийство сослуживца осудили морпеха

“Приговором Беляевского районного суда Одесской области от 27.11.2020 военнослужащего срочной службы одной из воинских частей ВС Украины признано виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (Умышленное убийство). По результатам судебного рассмотрения военнослужащему-морпеху назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд также частично удовлетворил иск потерпевшей о взыскании с осужденного материального и морального ущерба на общую сумму почти 520 тыс. грн.

“В августе 2019 года во время несения службы в суточном наряде военнослужащий, действуя умышленно, руководствуясь внезапно возникшим умыслом на противоправное причинение смерти другому человеку, снял с предохранителя имеющееся у него оружие АК-74, дослал патрон в патронник и совершил прицельный выстрел в сторону сослуживца, чем причинил ему мгновенную смерть. На судебном заседании обвиняемый свою вину признал частично, подчеркивая, что убийство он совершил по неосторожности”, — сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в Станице Луганской произошло убийство 21-летнего военнослужащего, которое сначала пытались выдать за самоубийство.