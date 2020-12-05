В Одеській області за вбивство співслужбовця засудили морпіха

“Вироком Біляївського районного суду Одеської області від 27.11.2020 військовослужбовця строкової служби однієї з військових частин ЗС України визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство). За результатами судового розгляду військовослужбовцю-морпіху призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 8 років”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що суд також частково задовольнив позов потерпілої про стягнення з засудженого матеріальної та моральної шкоди на загальну суму майже 520 тис. грн.

“У серпні 2019 року під час несення служби у добовому наряді, військовослужбовець, діючи умисно та керуючись раптово виниклим умислом на протиправне заподіяння смерті іншій людині, зняв з запобіжника наявну в нього зброю АК-74, дослав патрон в патронник та здійснив прицільний постріл у бік співслужбовця, чим заподіяв йому миттєву смерть. У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав частково, наголошуючи на тому, що вбивство він вчинив з необережності”, — повідомили в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Станиці Луганській сталося вбивство 21-річного військовослужбовця, яке спочатку намагалися видати за самогубство.