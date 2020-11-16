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На Донбасі намагалися приховати умисне вбивство солдата

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Станиці Луганській сталося вбивство 21-річного військовослужбовця, яке спочатку намагалися видати за самогубство. Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора України, передає УНН.

“16 листопада 2020 року до військової прокуратури Луганського гарнізону надійшло повідомлення про скоєння начебто суїциду військовослужбовцем 1999 року народження при виконанні службових обов’язків в районі населеного пункту Станиця Луганська”, - розповіли в прокуратурі.

Повідомляється, що мало місце приховування вбивства: порушено сліди злочину, переміщено зброю загиблого, а отримані військовослужбовцем тілесні ушкодження не відповідають обставинам суїциду. За версією слідства, смертельне поранення в область потилиці потерпілого наніс зі стрілецької автоматичної зброї його співслужбовець. Зважаючи на докази, він зізнався у заподіянні смерті солдату та повідомив, що злочин вчинив у стані алкогольного сп’яніння.

"За процесуального керівництва військової прокуратури Луганського гарнізону Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил викрито та затримано військовослужбовця однієї з військових частин за фактом порушення частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (“Умисне вбивство”). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років", - зазначили в ОГП.

Додамо, що наразі військовими прокурорами слідчим шляхом перевіряються покази затриманого, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру.

Нагадаємо, у Рівненській області за підозрою у вбивстві солдата затримали сержанта розвідувальної роти.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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