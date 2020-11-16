На Донбассе пытались скрыть умышленное убийство солдата

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Станице Луганской произошло убийство 21-летнего военнослужащего,которое сначала пытались выдать за самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины, передает УНН.

"16 ноября 2020 года в военную прокуратуру Луганского гарнизона поступило сообщение о совершении вроде суицида военнослужащим 1999 года рождения при исполнении служебных обязанностей в районе населенного пункта Станица Луганская", - рассказали в прокуратуре.

Сообщается, что имело место сокрытие убийства: возбуждено следы преступления, перемещено оружие погибшего, а полученные военнослужащим телесные повреждения не соответствуют обстоятельствам суицида. По версии следствия, смертельное ранение в область затылка потерпевшего нанес из стрелкового автоматического оружия его сослуживец. Учитывая доказательства, он признался в причинении смерти солдату и сообщил, что преступление совершил в состоянии алкогольного опьянения.

"При процессуальном руководстве военной прокуратуры Луганского гарнизона Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил разоблачен и задержан военнослужащий одной из воинских частей по факту нарушения части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет", - отметили в ОГП.

Добавим, что сейчас военными прокурорами следственным путем проверяются показания задержанного, решается вопрос о сообщении ему о подозрении.

Напомним, в Ровенской области по подозрению в убийстве солдата задержали сержанта разведывательной роты.

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