В Одесской области обнаружили тело рыбака, пропавшего месяц назад

Тело рыбака было замечено 22 ноября возле берега. На место немедленно вызвали наряд полиции, который совместно с односельчанами вытащил погибшего на берег.

"Обследование не выявило на теле погибшего никаких признаков насилия. В легких обнаружена вода, что свидетельствует о том, что человек захлебнулся и утонул", - сообщил судмедэксперт Андрей Думитрашко.

Сейчас продолжаются поиски второго мужчины.

Напомним, жители села Котловина 29 октября вышли на ночную рыбалку на озеро Кагул и не вернулись. 25 дней поиски велись силами местного подразделения спасателей, отрядом водолазов, а также родственниками и односельчанами пропавших.