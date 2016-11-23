В Одеській області виявили тіло рибалки, що зник місяць тому
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Жителі села Орлівка Ренійського району виявили тіло одного з двох рибалок, які зникли безвісти ще 29 жовтня. Про це кореспонденту УНН повідомила прес-служба ГУ НП в Одеській області.
Тіло рибалки було помічено 22 листопада біля берега. На місце негайно викликали наряд поліції, який спільно з односельчанами витягнув загиблого на берег.
“Обстеження не виявило на тілі загиблого жодних ознак насильства. У легенях виявлена вода, що свідчить про те, що чоловік захлинувся і потонув”, — повідомив судмедексперт Андрій Думітрашко.
Наразі тривають пошуки другого чоловіка.
Нагадаємо, жителі села Котловина 29 жовтня вийшли на нічну риболовлю на озеро Кагул і не повернулися. 25 днів пошуки велися силами місцевого підрозділу рятувальників, загоном водолазів, а також родичами і односельчанами зниклих.