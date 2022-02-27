В Одесской области обнаружили группу диверсантов: они открыли огонь по защитникам Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. В городе Раздельная Одесской области совместная группа пограничников, полицейских и теробороновцев обнаружила диверсантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Детали
Диверсантов обнаружили, когда для проверки остановили микроавтобус Volkswagen. Во время попытки проверить неизвестных, против пограничников, полицейских и теробороновцев открыли огонь из другого автомобиля - внедорожника Mitsubishi L-200.
Бойцы общей группы открыли огонь по диверсантам, после чего внедорожник начал убегать.
В задержанном микроавтобусе обнаружили оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку.
Также задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается.
Поиск остальных диверсантов продолжается. Среди защитников Украины есть раненые.
Напомним
Под Одессой возле пункта пропуска поймали двух российских диверсантов.