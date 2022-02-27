В Одеській області виявили групу диверсантів: вони відкрили вогонь по захисниках України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У місті Роздільна Одеської області спільна група прикордонників, поліцейських та тероборонівців виявила диверсантів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Державну прикордонну службу України.
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Диверсантів виявили, коли для перевірки зупинили мікроавтобус Volkswagen. Під час спроби перевірити невідомих, проти прикордонників, поліцейських і тероборонівців відкрили вогонь з іншого автомобіля – позашляховика Mitsubishi L-200.
Бійці спільної групи відкрили вогонь по диверсантах, після чого позашляховик почав тікати.
У затриманому мікроавтобусі виявили зброю (в тому числі автомати, гранатомети), боєприпаси, міни, вибухівку.
Також затриманий один з диверсантів, особа якого встановлюється.
Пошук решти диверсантів триває. Серед захисників України є поранені.
Нагадаємо
Під Одесою біля пункту пропуску спіймали двох російських диверсантів.