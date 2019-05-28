В Одесской области прокурор-мотоциклист попала в ДТП

Происшествие произошло в Овидиопольском районе области на трассе Одесса-Черноморск. Женщина-мотоциклист Honda CBR 600 RR, столкнулась с автомобилями Audi и Renault, которые двигались впереди. Водители и пассажиры автомобилей телесных повреждений не получили, а вот мотоциклистку госпитализировали с травмой ноги.



В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства ДТП.



Как сообщал УНН, в ДТП в Николаевской области травмированы женщина и двухмесячный ребенок .



Напомним, в Донецкой области мальчик 2005 года рождения попал под колеса трактора.