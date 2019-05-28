В Одеській області прокурор-мотоцикліст потрапила у ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. В Одеській області співробітниця місцевої прокуратури потрапила у ДТП на мотоциклі. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася в Овідіопольському районі області на трасі Одеса-Чорноморськ. Жінка-мотоцикліст на Honda CBR 600 RR, зіштовхнулася з автомобілями Audi та Renault, які рухались попереду. Водії та пасажири автомобілів тілесних ушкоджень не отримали, а ось мотоциклістку госпіталізували з травмою ноги.
Наразі проводиться досудове розслідування. Встановлюються обставини ДТП.
Як повідомляв УНН, у ДТП на Миколаївщині травмувалися жінка і двомісячна дитина.
Нагадаємо, у Донецькій області хлопчик 2005 року народження потрапив під колеса трактора.