В Одесской области на участке украинско-молдавской границы усилили меры безопасности

"К проведению операции привлекаются силы и средства Южного регионального управления, а также дополнительные резервы. Кроме того, мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с подразделениями Национальной гвардии, Службы безопасности, Национальной полиции, общественными организациями и формированиями", - отметили в ведомстве.

Основной целью является противодействие правонарушениям, связанным с незаконным перемещением через государственную границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, подакцизных товаров и грузов, реагирование на прогнозируемое развитие обстановки, осуществление системного контроля за соблюдением введенных дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах. В основу действий положили усиленное патрулирование районов противоправной деятельности, совместная с подразделениями НП и НГ служба по контролю за соблюдением режимов на государственной границе, активная воздушная разведка и тому подобное.