В Одесской области на участке украинско-молдавской границы усилили меры безопасности
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2016" начали активные меры по усилению охраны украинско-молдавской государственной границы, в первую очередь на ее центральном участке. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"К проведению операции привлекаются силы и средства Южного регионального управления, а также дополнительные резервы. Кроме того, мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с подразделениями Национальной гвардии, Службы безопасности, Национальной полиции, общественными организациями и формированиями", - отметили в ведомстве.
Основной целью является противодействие правонарушениям, связанным с незаконным перемещением через государственную границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, подакцизных товаров и грузов, реагирование на прогнозируемое развитие обстановки, осуществление системного контроля за соблюдением введенных дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах. В основу действий положили усиленное патрулирование районов противоправной деятельности, совместная с подразделениями НП и НГ служба по контролю за соблюдением режимов на государственной границе, активная воздушная разведка и тому подобное.