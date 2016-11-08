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15 марта, 19:03 • 113506 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161698 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135029 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127738 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111348 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104736 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100937 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Одесской области на участке украинско-молдавской границы усилили меры безопасности

В Одесской области на участке украинско-молдавской границы усилили меры безопасности

Киев • УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках проведения совместной специальной пограничной операции "Граница-2016" начали активные меры по усилению охраны украинско-молдавской государственной границы, в первую очередь на ее центральном участке. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"К проведению операции привлекаются силы и средства Южного регионального управления, а также дополнительные резервы. Кроме того, мероприятия проходят в тесном сотрудничестве с подразделениями Национальной гвардии, Службы безопасности, Национальной полиции, общественными организациями и формированиями", - отметили в ведомстве.

Основной целью является противодействие правонарушениям, связанным с незаконным перемещением через государственную границу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, наркотических средств, подакцизных товаров и грузов, реагирование на прогнозируемое развитие обстановки, осуществление системного контроля за соблюдением введенных дополнительных временных режимных ограничений в контролируемых пограничных районах. В основу действий положили усиленное патрулирование районов противоправной деятельности, совместная с подразделениями НП и НГ служба по контролю за соблюдением режимов на государственной границе, активная воздушная разведка и тому подобное.

Украинские Национальные Новости

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