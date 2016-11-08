В Одеській області на ділянці україно-молдовського кордону посилили заходи безпеки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. В рамках проведення спільної спеціальної прикордонної операції “Кордон-2016” розпочато активні заходи з посилення охорони українсько-молдовського державного кордону, в першу чергу на її центральній ділянці. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“До проведення операції залучаються сили та засоби Південного регіонального управління, а також додаткові резерви. Крім того, заходи відбуваються у тісній співпраці з підрозділами Національної гвардії, Служби безпеки, Національної поліції, громадськими організаціями та формуваннями”, — зазначили у відомстві.
Основною метою є протидія правопорушенням, пов’язаним із незаконним переміщенням через державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, наркотичних засобів, підакцизних товарів і вантажів, упередженого реагування на прогнозований розвиток обстановки, здійснення системного контролю за дотриманням запроваджених додаткових тимчасових режимних обмежень в контрольованих прикордонних районах. В основу дій покладено посилене патрулювання районів протиправної діяльності, спільна з підрозділами НП та НГ служба з контролю за дотриманням режимів на державного кордоні, активна повітряна розвідка тощо.