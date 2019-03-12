В Одесской области ликвидировали пожар на территории кооператива и парка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Пожарные ликвидировали пожар в 08:38 12 марта на общей площади ориентировочно 300 гектаров на территории кооператива "Маяк" и Нижнеднестровского национального природного парка в Одесской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Одесской области.
От ГСЧС привлекалось 3 единицы пожарной техники и 14 человек личного состава.
11 марта в 13:06 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в Белгород-Днестровском районе на 45 километре автодороги Одесса-Рени горит камыш.
По прибытию на место вызова спасатели установили, что горит сухая трава, камыш и три здания на территории кооператива "Маяк": баня, хозяйственная постройка и двухэтажный жилой дом.
Пожарные локализовали в 15:05 и ликвидировали возгорание зданий в 16:30 на площади 60 м.кв.
В результате порыва ветра пожар быстро распространился на водно-болотную растительность Нижнеднестровского национального природного парка отдельными очагами.
Ликвидация возгорания осложнялась отсутствием подъездов к источникам пожара.
Напомним, в Одессе произошло возгорание камыша, площадь пожара составила 4,5 гектара.