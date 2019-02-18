В Одессе горело более 4 гектара камыша
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В Одессе произошло возгорание камыша, площадь пожара составила 4,5 гектара. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
Так, сегодня в 15:12 к спасателям поступил сигнал о возгорании в экосистеме на ул. Атамана Чепиги.
"К месту вызова в 15:29 прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что произошло возгорание камыша и сложилась угроза распространения огня на жилой сектор", - говорится в сообщении.
Пожар локализован в 17:21 и в 19:45 ее ликвидировали на площади 4,5 га. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Как сообщал УНН, пожар охватил почти 5 гектаров камыша в Николаевской области.
Напомним, в Винницкой области за сутки зафиксировано два пожара в экосистемах, произошедших на фоне потепления.