В Одесі горіло понад 4 гектари очерету

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КИЇВ. 18 лютого. УНН. В Одесі сталося займання очерету, площа пожежі склала 4,5 гектари. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

Так, сьогодні о 15:12 до рятувальників надійшов сигнал про займання в екосистемі на вул. Атамана Чепіги.

"До місця виклику о 15:29 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили, що виникло загоряння очерету та склалася загроза розповсюдження вогню на житловий сектор", - йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували о 17:21 та о 19:45 її ліквідували на площі 4,5 га. Загиблих та постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНН, пожежа охопила майже 5 гектарів очерету у Миколаївській області.

Нагадаємо, у Вінницькій області за добу зафіксовано дві пожежі в екосистемах, що сталися на фоні потепління.

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