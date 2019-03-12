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В Одеській області ліквідували пожежу на території кооперативу і парку

В Одеській області ліквідували пожежу на території кооперативу і парку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Вогнеборці ліквідували пожежу о 08:38 12 березня на загальній площі орієнтовно 300 гектар на території кооперативу "Маяк" і Нижньодністровського національного природного парку в Одеській області. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ ДСНС в Одеській області.

Від ДСНС залучалось 3 одиниці пожежної техніки та 14 чоловік особового складу.

11 березня о 13:06 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що у Білгород-Дністровському районі на 45 кілометрі автошляху Одеса-Рені горить очерет.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить суха трава, очерет та три будівлі на території кооперативу "Маяк": лазня, господарча споруда та двоповерховий житловий будинок.

Вогнеборці локалізували о 15:05 та ліквідували загорання будівель о 16:30 на площі 60 м.кв.

В результаті пориву вітру пожежа швидко розповсюдилась на водно-болотяну рослинність Нижньодністровського національного природного парку окремими осередками.

Ліквідація загорання ускладнювалась відсутністю під’їздів до осередків пожежі.

Нагадаємо, в Одесі сталося займання очерету, площа пожежі склала 4,5 гектари.

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