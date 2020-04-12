В Одесской области ликвидировали канал трафика нелегалов

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 50676 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 59517 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 73517 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 72998 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 100680 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 80804 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101983 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105631 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130738 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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В Одесской области ликвидировали канал трафика нелегалов

В Одесской области ликвидировали канал трафика нелегалов

Киев  •  УНН

 • 12907 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Правоохранители разоблачили и блокировали в Одесской области канал нелегальной миграции через государственную границу. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, двое жителей региона организовали механизм незаконной переправки украинских граждан и иностранцев в одну из европейских стран, а также в обратном направлении.

Своим клиентам дельцы обеспечивали переход через госграницу вне установленных пунктов контроля. Стоимость услуг фигурантов составляла от 500 до 1000 американских долларов с каждого "туриста".

Сотрудники СБУ задержали организаторов канала в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при попытке перемещения за границу очередного нелегала.

Сейчас решается вопрос о сообщении обоим фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Проверяется информация о причастности должностных лиц Госпогранслужбы к противоправной деятельности.

Напомним, в Одессе ликвидировали канал нелегальной миграции в Украину выходцев из стран Ближнего Востока.

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