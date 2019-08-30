В Одесской области мужчина метнул нож в спину 12-летнему племяннику
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В среду, в Балтском районе Одесской области был госпитализирован 12-летний ребенок с ножом в спине. Об этом сообщает Балтский отдел полиции в Одесской области, передает УНН.
Отмечается, что “на площадке у дома между мужчиной в состоянии алкогольного опьянения и его малолетним родственником возникла ссора, в разгар которой подозреваемый бросил племяннику в спину нож. На крики ребенка из дома выбежала мать, сразу позвонила в “скорую”, — говорится в сообщении.
Добавляется, что мальчика госпитализировали. Сейчас он прооперирован.
По имеющейся информации, его состояние врачи оценивают как стабильное.
О событии полицейских сообщили медицинские работники.
“На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. К поискам злоумышленника, который сразу же бежал за пределы населенного пункта, были привлечены кинологи со служебной собакой. Мужчину нашли в овраге, где тот скрывался. Свой поступок он объяснил обидой на племянника за то, что тот его “обзывал”, — сообщили в пресс-служб.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.
Напомним, случайные прохожие спасли малолетнюю девочку от изнасилования.