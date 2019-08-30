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В Одеській області чоловік метнув ножа в спину 12-річному племінникові

В Одеській області чоловік метнув ножа в спину 12-річному племінникові

Київ • УНН

 • 14120 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. В середу, в Балтському районі Одеської області було госпіталізовано 12-річна дитину з ножем в спині. Про це повідомляє Балтський відділ поліції в Одеській області, передає УНН.

Зазначається, що "на майданчику біля будинку між чоловіком у стані алкогольного сп’яніння та його малолітнім родичем виникла сварка, у розпал якої підозрюваний кинув племінникові у спину ніж. На крики дитини з будинку вибігла мати, яка одразу зателефонувала до “швидкої”, — йдеться у повідомленні.

Додається, що хлопчика госпіталізували. Наразі він прооперований.

За наявною інформацією, його стан лікарі оцінюють як стабільний.

Про подію поліцейських повідомили медичні працівники.

"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. До пошуків зловмисника, який відразу ж втік за межі населеного пункту, були залучені кінологи зі службовим собакою. Чоловіка знайшли у яру, де той переховувався. Свій вчинок він пояснив образою на племінника за те, що той його “обзивав”, - повідомили у пресслужбі.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.

Нагадаємо, випадкові перехожі врятували малолітню дівчинку від зґвалтування.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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