В Одеській області чоловік метнув ножа в спину 12-річному племінникові
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В середу, в Балтському районі Одеської області було госпіталізовано 12-річна дитину з ножем в спині. Про це повідомляє Балтський відділ поліції в Одеській області, передає УНН.
Зазначається, що "на майданчику біля будинку між чоловіком у стані алкогольного сп’яніння та його малолітнім родичем виникла сварка, у розпал якої підозрюваний кинув племінникові у спину ніж. На крики дитини з будинку вибігла мати, яка одразу зателефонувала до “швидкої”, — йдеться у повідомленні.
Додається, що хлопчика госпіталізували. Наразі він прооперований.
За наявною інформацією, його стан лікарі оцінюють як стабільний.
Про подію поліцейських повідомили медичні працівники.
"На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. До пошуків зловмисника, який відразу ж втік за межі населеного пункту, були залучені кінологи зі службовим собакою. Чоловіка знайшли у яру, де той переховувався. Свій вчинок він пояснив образою на племінника за те, що той його “обзивав”, - повідомили у пресслужбі.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Фігурант затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання.
Нагадаємо, випадкові перехожі врятували малолітню дівчинку від зґвалтування.