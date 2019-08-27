Випадкові перехожі врятували малолітню дівчинку від зґвалтування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Полтаві перехожі врятували 9-річну дівчинку від чоловіка, який ймовірно, мав намір її зґвалтувати. Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Полтавської області, передає УНН.
Так, вчора, близько 21-ї години, на лінію "102" надійшов виклик про вчинення сексуального насильства по вулиці Сортувальна.
"Екіпаж патрульних вже через декілька хвилин прибув на місце виклику. Обставини події шокували, адже, як з’ясувалось, невідомий чоловік силоміць затягнув у кущі дівчинку, яка гуляла на подвір’ї, та почав знімати з неї одяг", - йдеться в повідомлені.
Це помітили перехожі, які, як зазначається, вихопили дитину з рук порушника та викликали поліцію.
"Інспекторам, які прибули на місце події, навіть довелося рятувати чоловіка від обуреного натовпу. Патрульні затримали ймовірного злочинця та доставили його до відділу поліції, де з ним працюватимуть слідчі", - проінформували у патрульній поліції.
Нагадаємо, у Харкові вночі невідомий намагався зґвалтувати жінку, напавши на неї, коли та вигулювала собаку.