Случайные прохожие спасли малолетнюю девочку от изнасилования
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Полтаве прохожие спасли 9-летнюю девочку от мужчины, который предположительно, намеревался ее изнасиловать. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Полтавской области, передает УНН.
Так, вчера, около 21 часов, на линию "102" поступил вызов о совершении сексуального насилия по улице Сортировочная.
"Экипаж патрульных уже через несколько минут прибыл на место вызова. Обстоятельства происшествия шокировали, ведь, как выяснилось, неизвестный мужчина силой затащил в кусты девочку, которая гуляла во дворе, и начал снимать с нее одежду", - говорится в сообщении.
Это заметили прохожие, которые, как отмечается, выхватили ребенка из рук нарушителя и вызвали полицию.
"Инспекторам, которые прибыли на место происшествия, даже пришлось спасать мужчину от возмущенной толпы. Патрульные задержали предполагаемого преступника и доставили его в отдел полиции, где с ним будут работать следователи", - проинформировали в патрульной полиции.
Напомним, в Харькове ночью неизвестный пытался изнасиловать женщину, напав на нее, когда она выгуливала собаку.