В Одесской области из-за пожара погибли женщина и трое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. В селе Белино Подольского района Одесской области из-за пожара погибли женщина и трое детей, мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Детали
Отмечается, что 6 января в 20:00 в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Подольском районе Одесской области, в селе Белино.
На месте спасателями было установлено возгорание жилого дома открытым пламенем. В 20:19 пожар был локализован, в 20:50 - ликвидирован, на общей площади 80 квадратных метров.
В результате пожара пострадал мужчина 1991 года рождения (отец), который в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован в медицинское учреждение.
Погибли женщина 1991 года рождения (мать), мальчик 2018 года рождения, мальчик 2020 года рождения, мальчик 2019 года рождения.
Причина пожара и детали устанавливаются в настоящее время. Всего было привлечено 2 единицы техники и 10 спасателей от ГСЧС Одесской области.
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