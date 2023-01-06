В Одесской области из-за пожара погибли женщина и трое детей

Детали

Отмечается, что 6 января в 20:00 в Службу Спасения поступило сообщение о пожаре в Подольском районе Одесской области, в селе Белино.

На месте спасателями было установлено возгорание жилого дома открытым пламенем. В 20:19 пожар был локализован, в 20:50 - ликвидирован, на общей площади 80 квадратных метров.

В результате пожара пострадал мужчина 1991 года рождения (отец), который в тяжелом состоянии с отравлением продуктами горения госпитализирован в медицинское учреждение.

Погибли женщина 1991 года рождения (мать), мальчик 2018 года рождения, мальчик 2020 года рождения, мальчик 2019 года рождения.

Причина пожара и детали устанавливаются в настоящее время. Всего было привлечено 2 единицы техники и 10 спасателей от ГСЧС Одесской области.

Напомним

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