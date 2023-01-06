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В Одеській області через пожежу загинули жінка та троє дітей

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. У селі Білине Подільського району Одеської області через пожежу загинули жінка і троє дітей, чоловіка у тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

В Одеській області через пожежу загинули жінка та троє дітей

Деталі

Зазначається, що 6 січня о 20:00 до Служби Порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Подільському районі Одеської області, у селі Білине.

На місці рятувальниками було встановлено загорання житлового будинку відкритим полум'ям. О 20:19 пожежа була локалізована, о 20:50 - ліквідована, на загальній площі 80 квадратних метрів.

Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1991 року народження (батько), якого у тяжкому стані з отруєнням продуктами горіння госпіталізовано до медичного закладу.

Загинули жінка 1991 року народження (мати), хлопчик 2018 року народження, хлопчик 2020 року народження, хлопчик 2019 року народження.

Причина пожежі та деталі наразі встановлюються. Всього було залучено 2 одиниці техніки та 10 рятувальників від ДСНС Одещини.

Нагадаємо 

В перші три дні нового року по Україні трапилося понад 300 ДТП, 120 з них – у новорічну ніч, 6 осіб загинули.

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