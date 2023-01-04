В новорічну ніч трапилося 120 ДТП, є загиблі

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«Впродовж перший новорічних днів, з 1 по 3 січня, трапилося понад 300 ДТП з потерпілими. Загинула 21 особа і більше як 350 – травмовані. Якщо говорити про 1 січня, то трапилося понад 120 ДТП з потерпілими, 6 осіб загинули і понад 140 людей травмовані», – повідомила Рева.

Нагадаємо

У Київській області за перший день нового року до поліції надійшло 14 повідомлень про дорожньо-транспортні пригоди.