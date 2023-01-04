В новогоднюю ночь случилось 120 ДТП, есть погибшие

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«В течение первых новогодних дней, с 1 по 3 января, произошло более 300 ДТП с пострадавшими. Погиб 21 человек и более 350 – травмированы. Если говорить о 1 января, то случилось более 120 ДТП с пострадавшими, 6 человек погибли и более 140 человек травмированы», – сообщила Рева.

Напомним

В Киевской области за первый день нового года в полицию поступило 14 сообщений о дорожно-транспортных происшествиях.