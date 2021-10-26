В Одесской мэрии признали, что не контролируют качество реставрационных работ даже выполненных уголовно преследуемыми компаниями

$41.340.03
45.851.22
ukru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 27929 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 59177 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 77521 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 231527 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 132557 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 400910 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 316877 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 215491 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 245147 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255720 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
2м/с
59%
Популярные новости

россия во второй раз за вечер атаковала Кривой Рог: возник пожар

4 апреля, 21:21 • 11510 просмотра

Удар рф по Кривому Рогу: количество жертв возросло до 18, среди них – девятеро детей, 56 – ранены

4 апреля, 22:16 • 22169 просмотра

В Киеве зафиксировано попадание обломков дрона - Кличко

5 апреля, 00:24 • 5002 просмотра

Германия профинансировала доступ Украины к спутниковому интернету Eutelsat – альтернативе Starlink

5 апреля, 01:11 • 4164 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10431 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

06:50 • 950 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

04:00 • 10487 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 140435 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 231527 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 400910 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Биньямин Нетаньяху

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 13436 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 22182 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 51086 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 75414 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 60261 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Калибр (семейство ракет)

Старлинк

Instagram

В Одесской мэрии признали, что не контролируют качество реставрационных работ даже выполненных уголовно преследуемыми компаниями

Киев • УНН

 • 17526 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Скандальная компания "Укрспецпроект", являющаяся фигурантом уголовных производств и аффилированная с разыскиваемым НАБУ Русланом Тарпаном, в течение последних 4-х лет получила от одесских чиновников 8 подрядов на сумму более 216 млн грн. Однако в мэрии, по запросу УНН, не смогли сообщить, насколько качественно были выполнены подрядчиком ремонтные и реставрационные работы. Более того, даже не собираются осуществлять какие-либо меры проверки или контроля.

В Одесской мэрии признали, что не контролируют качество реставрационных работ даже выполненных уголовно преследуемыми компаниями

Цитата

“Согласно ст. 39, 41 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов и все функции контроля за выполнением строительных работ, устранение нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, государственных строительных норм, стандартов и правил возложены на Государственный архитектурно-строительный контроль”, - говорится в ответ на запрос.

Подробности

ООО "Укрспецпроект" в целом ремонтировало и реставрировало такие значимые и архитектурно ценные объекты в Одессе, как:

– памятник архитектуры национального значения по адресу бул. Приморский, 8 угол пл. Екатерининской, 1
- фасад и кровельные работы дома в исторической части города по адресу ул. Пушкинская, 78 угол ул. Пантелеймоновской, 64 (памятник архитектуры)
- фасад и кровельные работы дома в исторической части города по адресу ул. Дерибасовская, 32 угол пер. Вице-адмирала Жукова, 2 (памятник архитектуры)
- фасад и кровельные работы дома в исторической части города по адресу ул. Преображенская, 23 угол ул. Садовой (памятник архитектуры)
- ремонтно-реставрационные работы здания - Достопримечательности архитектуры - по ул. Садовая, 21.

Кто же должен нести ответственность за качество выполненных работ: ГАСИ, ГИАГ или заказчик реставрации

Интересно, что ГАСИ, на которую Одесская мэрия указывает, как на орган якобы ответственный за качество выполненных работ и компании "Укрспецпроект", в частности, по состоянию на сегодняшний день, уже не существует. Вместо нее создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ – ред.).

Вместе с тем, как сообщил УНН народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, с заказчика ремонтных работ, то есть из самой Одесской мэрии, ответственности за качество проведенных ремонтно-реставрационных работ, наличие то ли ГАСИ, то ГИАГа, не снимает.

"Генподрядчики, выигравшие тендеры, должны выполнять работы качественно. А если не выполняют, то жалобы должны рассматривать ГИАГ и сам заказчик. ...Если не были соблюдены нормы и стандарты, то просить о проверке работ можно подрядчика, и опять же, заказчика”, – объяснил он.

Добавим

Компания "Укрспецпроект" аффилирована с Русланом Тарпаном. Это подозреваемый НАБУ и объявленный в розыск одесский бизнесмен-беглец.

По факту присвоения средств на реставрации дома Руссова в Одессе против руководства "Укрспецпроекта" было открыто уголовное производство, которое уже рассматривается судом. На ремонт этого здания одесская мэрия выделила более 100 миллионов гривен.

Но, несмотря на это, весной текущего года, от отреставрированного дома Руссова отпала часть лица фасадной фигуры. Также выяснилось, что сами горе-реставраторы ремонтировали статую с помощью пластиковых бутылок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,472.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.53