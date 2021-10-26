В Одесской мэрии признали, что не контролируют качество реставрационных работ даже выполненных уголовно преследуемыми компаниями

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“Согласно ст. 39, 41 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов и все функции контроля за выполнением строительных работ, устранение нарушений требований законодательства в сфере градостроительной деятельности, государственных строительных норм, стандартов и правил возложены на Государственный архитектурно-строительный контроль”, - говорится в ответ на запрос.

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ООО "Укрспецпроект" в целом ремонтировало и реставрировало такие значимые и архитектурно ценные объекты в Одессе, как:

– памятник архитектуры национального значения по адресу бул. Приморский, 8 угол пл. Екатерининской, 1

- фасад и кровельные работы дома в исторической части города по адресу ул. Пушкинская, 78 угол ул. Пантелеймоновской, 64 (памятник архитектуры)

- фасад и кровельные работы дома в исторической части города по адресу ул. Дерибасовская, 32 угол пер. Вице-адмирала Жукова, 2 (памятник архитектуры)

- фасад и кровельные работы дома в исторической части города по адресу ул. Преображенская, 23 угол ул. Садовой (памятник архитектуры)

- ремонтно-реставрационные работы здания - Достопримечательности архитектуры - по ул. Садовая, 21.

Кто же должен нести ответственность за качество выполненных работ: ГАСИ, ГИАГ или заказчик реставрации

Интересно, что ГАСИ, на которую Одесская мэрия указывает, как на орган якобы ответственный за качество выполненных работ и компании "Укрспецпроект", в частности, по состоянию на сегодняшний день, уже не существует. Вместо нее создана Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ – ред.).

Вместе с тем, как сообщил УНН народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, с заказчика ремонтных работ, то есть из самой Одесской мэрии, ответственности за качество проведенных ремонтно-реставрационных работ, наличие то ли ГАСИ, то ГИАГа, не снимает.

"Генподрядчики, выигравшие тендеры, должны выполнять работы качественно. А если не выполняют, то жалобы должны рассматривать ГИАГ и сам заказчик. ...Если не были соблюдены нормы и стандарты, то просить о проверке работ можно подрядчика, и опять же, заказчика”, – объяснил он.

Добавим

Компания "Укрспецпроект" аффилирована с Русланом Тарпаном. Это подозреваемый НАБУ и объявленный в розыск одесский бизнесмен-беглец.

По факту присвоения средств на реставрации дома Руссова в Одессе против руководства "Укрспецпроекта" было открыто уголовное производство, которое уже рассматривается судом. На ремонт этого здания одесская мэрия выделила более 100 миллионов гривен.



Но, несмотря на это, весной текущего года, от отреставрированного дома Руссова отпала часть лица фасадной фигуры. Также выяснилось, что сами горе-реставраторы ремонтировали статую с помощью пластиковых бутылок.