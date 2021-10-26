В Одеській мерії визнали, що не контролюють якість реставраційних робіт навіть виконаних кримінально переслідуваними компаніями

Цитата

“Відповідно до ст. 39, 41 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів та усі функції контролю за виконанням будівельних робіт, усунення порушень вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, державних будівельних норм, стандартів і правил покладені на Державний архітектурно-будівельний контроль”, - йдеться у відповідь на запит.

Деталі

ТОВ “Укрспецпроект” в цілому ремонтувало та реставрувало такі значущі та архітектурно цінні об'єкти в Одесі, як:

- пам'ятка архітектури національного значення за адресою бул. Приморський, 8 ріг пл. Катерининської, 1

- фасад та покрівельні роботи будинку в історичній частині міста за адресою вул. Пушкінська, 78 ріг вул. Пантелеймонівської, 64 (пам'ятка архітектури)

- фасад та покрівельні роботи будинку в історичній частині міста за адресою вул. Дерибасівська, 32 ріг пров. Віце-адмірала Жукова, 2 (пам'ятка архітектури)

- фасад та покрівельні роботи будинку в історичній частині міста за адресою вул. Преображенська, 23 ріг вул. Садової (пам'ятка архітектури)

- ремонтно-реставраційні роботи будівлі - пам'ятки архітектури - по вул. Садова, 21.

Хто ж має нести відповідальність за якість виконаних робіт: ДАБІ, ДІАМ чи замовник реставрації

Цікаво, що ДАБІ, про яке Одеська мерія вказує, як про орган буцімто відповідальний за якість виконаних робіт і компанію "Укрспецпроект", зокрема, станом на сьогодні, вже не існує. Замість неї створена Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ, - ред.).

Разом з тим, як повідомив УНН народний депутат від “Слуги народу” Олег Дунда, з замовника ремонтних робіт, тобто з самої Одеської мерії, відповідальності за якість проведених ремонтно-реставраційних робіт, наявність чи то ДАБІ, чи то ДІАМу, не знімає.

"Генпідрядники, які виграли тендери, повинні виконувати роботи якісно. А якщо не виконують, то скарги мають розглядати ДІАМ і сам замовник. ...Якщо не було дотримано норм і стандартів, то просити про перевірку робіт можна підрядника, і, знову ж таки, замовника”, - пояснив він.

Додамо

Компанія “Укрспецпроект” афілійована з Русланом Тарпаном. Це підозрюваний НАБУ та оголошений у розшук одеський бізнесмен-утікач.

За фактом привласнення коштів на реставрації будинку Руссова в Одесі проти керівництва “Укрспецпроекту” було відкрито кримінальне провадження, яке нині вже розглядається судом. На ремонт цієї будівлі одеська мерія виділила більш ніж 100 мільйонів гривень.



Та попри це, навесні поточного року, з відреставрованого будинку Руссова відпала частина обличчя фасадної фігури. Також з'ясувалося, що самі горе-реставратори ремонтували статую за допомогою пластикових пляшок.