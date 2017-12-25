В Одесской мэрии прокомментировали инцидент с пьяной чиновницей за рулем

"В первую очередь, от имени одесской мэрии приношу извинения сотрудникам патрульной полиции, которых она обижала.

Подобное поведение, а также все, что было зафиксировано на видео, недопустимо для работника местного самоуправления.

Соответствующие кадровые решения будут приняты в ближайшее время", - написал Г.Труханов.

Напомним, патрульные Одессы остановили чиновника Одесской мэрии, которая управляла автомобилем в нетрезвом состоянии.