В Одеській мерії прокоментували інцидент із п'яною чиновницею за кермом
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 25 грудня. УНН. Відносно співробітниці департаменту адмінпослуг Одеської міськради, приймуть, відповідне їй поведінці кадрове рішення. Про це на своій сторінці у Facebook написав мер Одеси Г.Труханов, передає кореспондент УНН.
"В першу чергу, від імені одеської мерії приношу вибачення співробітникам патрульної поліції, яких вона ображала.
Подібна поведінка, а також все, що було зафіксовано на відео, є неприпустимим для працівника місцевого самоврядування.
Відповідні кадрові рішення будуть прийняті вже найближчим часом",- написав Геннадій Труханов.
Нагадаємо, патрульні Одеси зупинили чиновницю Одеської мерії, яка кермувала автомобілем у нетверезому стані.