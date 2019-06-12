В одесской колонии, где ранее произошел бунт, обнаружили признаки жестокого обращения с осужденными

Сообщается, что представитель Уполномоченного по правам человека в южных областях Александр Остапенко с участием сотрудников регионального представительства Офиса омбудсмена и мониторов национального превентивного механизма совершили внеплановый мониторинговый визит в ГП "Южная исправительная колония №51".

Так, мониторинговая группа отмечает тяжелую социально-психологическую атмосферц в учреждении как среди осужденных, так и сотрудников колонии.

В частности, во время визита выяснилось, что осужденные, находящиеся в локальных участках недостаточно обеспечены питьевой (кипяченой) водой, раздача которой происходит один раз в день утром. Осужденные и арестованные, находящиеся в медицинской части, принимают водопроводную воду прямо из-под крана.

Кроме того, искусственное освещение коридоров и лестниц в корпусах локальных участков недостаточно, на лестнице иногда отсутствует. Также отсутствует освещение коридора первого этажа медицинской части, в ряде помещений работает только один светильник из двух.

Отмечается, что санитарное состояние санузлов на локальных участках и в помещении медицинской части неудовлетворительное: перегородки и двери в туалетах не обеспечивают достаточного уровня приватности, а иногда отсутствуют; душевые комнаты не оборудованы кабинками.

Оборудование медицинской части позволяет оказывать лишь первичную медицинскую помощь.

Мониторинговая группа выявила многочисленные жалобы осужденных на непредоставление им лекарств по медицинским показаниям, в частности, обезболивающих и противовоспалительных средств ненаркотического ряда и других общеупотребительных препаратов.

При осмотре в помещении медицинской части мониторы обнаружили больного с травматической ампутацией правой верхней конечности.

"Травма полученная им на производстве 9 апреля этого года. В настоящее время из раны до сих пор не сняты швы. Осужденный испытывает постоянную боль, обезболивающие получает нерегулярно", - говорится в сообщении.

По данным мониторинговой группы, медицинская помощь ему ограничивается перевязками, что квалифицировано как жестокое обращение.

Кроме того, из-за массовых беспорядков, несмотря на желание осужденных приступить к работе, процесс трудовой социализации до сих пор не восстановлен, а ремонт поврежденных от пожара и массовых беспорядков зданий и помещений не начато.

По результатам мониторингового визита готовится акт реагирования.

Как сообщал УНН, в Одессе с Южной исправительной колонии №51 после бунта начато этапирование заключенных.