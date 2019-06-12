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В одеській колонії, де раніше стався бунт, виявили ознаки жорстокого поводження із засудженими

Київ • УНН

 • 8886 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. В одеській виправній колонії №51, де раніше стався бунт, виявили ознаки жорстокого поводження з засудженими. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

В одеській колонії, де раніше стався бунт, виявили ознаки жорстокого поводження із засудженими

Повідомляється, що представник Уповноваженого ВР з прав людини в південних областях Олександр Остапенко за участі співробітників регіонального представництва Офісу Омбудсмана та моніторів національного превентивного механізму здійснили позаплановий моніторинговий візит до ДП "Південна виправна колонія №51".

Так, моніторингова група наголошує на важкій соціально-психологічній атмосфері в установі як серед засуджених, так і співробітників колонії.

Зокрема, під час візиту з’ясувалося, що засуджені, які перебувають у локальних дільницях недостатньо забезпечені питною (кип’яченою) водою, роздача якої відбувається один раз на день вранці. Засуджені та заарештовані, що перебувають у медичній частині, вживають водопровідну воду просто з-під крану.

Крім того, штучне освітлення коридорів та сходів у корпусах локальних дільниць недостатнє, на сходах подекуди відсутнє. Також відсутнє освітлення коридору першого поверху медичної частини, у низці приміщень працює лише один світильник з двох.

Зазначається, що санітарний стан санвузлів на локальних дільницях та у приміщенні медичної частини незадовільний: перегородки та двері у туалетах не забезпечують достатнього рівня приватності, а подекуди відсутні; душові кімнати не облаштовані кабінками.

Обладнання медичної частини дозволяє надавати лише первинну медичну допомогу.

Моніторингова група виявила численні скарги засуджених на ненадання їм ліків за медичними показаннями, зокрема, знеболюючих та протизапальних засобів ненаркотичного ряду та інших загальновживаних препаратів.

Під час огляду у приміщенні медичної частини монітори виявили хворого з травматичною ампутацією правої верхньої кінцівки.

"Травма отримана ним на виробництві 9 квітня цього року. На теперішній час з рани досі не зняті шви. Засуджений відчуває постійний біль, знеболювальні отримує нерегулярно", - йдеться у повідомленні.

За даними моніторингової групи, медична допомога йому обмежується перев’язками, що кваліфіковано як жорстоке поводження.

Крім того, через масові заворушення, попри бажання засуджених стати до роботи, процес трудової соціалізації досі не відновлений, а ремонт пошкоджених від пожежі та масових заворушень будівель та приміщень не розпочато.

За результатами моніторингового візиту готується акт реагування.

Як повідомляв УНН, в Одесі з Південної виправної колонії №51 після бунту розпочато етапування ув'язнених

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