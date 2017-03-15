В Одессе освободили чиновника, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем

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ОДЕССА-КИЕВ. 15 марта. УНН. Одесский городской совет удовлетворил заявление об увольнении с исполнительного комитета Николая Шурды, который стал участником конфликта с полицейскими. Об этом сообщает корреспондент УНН.

За соответствующее решение проголосовали 45 депутатов из 58 присутствующих. В это же время под зданием горсовета собрались активисты, чтобы лично проконтролировать отставку члена горисполкома Николая Шурды.

Напомним, 11 февраля два экипажа полицейских задержали нетрезвого судью Олега Глуханчука и члена горисполкома Николая Шурду. По версии следствия, за рулем был служитель Фемиды, но автомобиль принадлежал чиновнику, который сидел рядом . Проходить тест на содержание алкоголя в крови на месте задержанные отказались, зато угрожали патрульным и оскорбляли их.

Украинские Национальные Новости

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