В Одессе освободили чиновника, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 15 марта. УНН. Одесский городской совет удовлетворил заявление об увольнении с исполнительного комитета Николая Шурды, который стал участником конфликта с полицейскими. Об этом сообщает корреспондент УНН.
За соответствующее решение проголосовали 45 депутатов из 58 присутствующих. В это же время под зданием горсовета собрались активисты, чтобы лично проконтролировать отставку члена горисполкома Николая Шурды.
Напомним, 11 февраля два экипажа полицейских задержали нетрезвого судью Олега Глуханчука и члена горисполкома Николая Шурду. По версии следствия, за рулем был служитель Фемиды, но автомобиль принадлежал чиновнику, который сидел рядом . Проходить тест на содержание алкоголя в крови на месте задержанные отказались, зато угрожали патрульным и оскорбляли их.