В Одессе освободили чиновника, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем

За соответствующее решение проголосовали 45 депутатов из 58 присутствующих. В это же время под зданием горсовета собрались активисты, чтобы лично проконтролировать отставку члена горисполкома Николая Шурды.

Напомним, 11 февраля два экипажа полицейских задержали нетрезвого судью Олега Глуханчука и члена горисполкома Николая Шурду. По версии следствия, за рулем был служитель Фемиды, но автомобиль принадлежал чиновнику, который сидел рядом . Проходить тест на содержание алкоголя в крови на месте задержанные отказались, зато угрожали патрульным и оскорбляли их.