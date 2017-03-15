В Одесі звільнили посадовця, який напідпитку керував автомобілем
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 15 березня. УНН. Одеська міська рада задовольнила заяву про звільнення з виконавчого комітету Миколи Шурди, який став учасником конфлікту з поліцейськими. Про це повідомляє кореспондент УНН.
За відповідне рішення проголосували 45 депутатів з 58 присутніх. У цей же час під будівлею міськради зібралися активісти, аби особисто проконтролювати відставку члена міськвиконкому Миколи Шурди.
Нагадаємо, 11 лютого два екіпажі поліцейських затримали нетверезого суддю Олега Глуханчука і члена міськвиконкому Миколу Шурду. За версією слідства, за кермом був служитель Феміди, але автомобіль належав посадовцю, який сидів поруч. Проходити тест на вміст алкоголю у крові на місці затримані відмовилися, натомість погрожували патрульним і ображали їх.