В Одессе встретили двухмиллионного туриста

Поезд сообщением Ужгород-Одесса прибыл в пункт назначения в 14:40. Чтобы определить, кто станет почетным гостем Южной Пальмиры, разработали целую схему. Счастливый выбор пал на украинца из Тернополя, который недавно вернулся из зоны АТО - Николая Казюка. О том, что он стал двухмиллионным туристом, он узнал за 2 часа до прибытия поезда, думал, что это шутка, передает корреспондент УНН.

"Проводник спросила меня, одессит я, или еду в гости. Я сказал, что я из Тернополя и еду на тренинг. Тогда она поздравила меня и сказала, что я двухмиллионный турист в Одессе ", - рассказал Николай Казюк.

Для Николая - это его первый визит в Одессу. Сюда он приехал на тренинг "посттравматического роста и психологической реабилитации", который будет проходить в санатории. Николай 4 года служил во Львове в 80-й отдельной специальной штурмовой бригаде. Полгода назад уволился по состоянию здоровья и сегодня работает в государственной службе по делам ветеранов войны, участников АТО в Тернопольской области.