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15 марта, 19:03 • 115344 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166954 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138170 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130600 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112900 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105522 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101451 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В Одессе встретили двухмиллионного туриста

В Одессе встретили двухмиллионного туриста

Киев • УНН

 • 11919 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня на центральной площади железнодорожного вокзала Одессы под звуки духового оркестра торжественно встречали двухмиллионного туриста города, передает корреспондент УНН.

Поезд сообщением Ужгород-Одесса прибыл в пункт назначения в 14:40. Чтобы определить, кто станет почетным гостем Южной Пальмиры, разработали целую схему. Счастливый выбор пал на украинца из Тернополя, который недавно вернулся из зоны АТО - Николая Казюка. О том, что он стал двухмиллионным туристом, он узнал за 2 часа до прибытия поезда, думал, что это шутка, передает корреспондент УНН.

"Проводник спросила меня, одессит я, или еду в гости. Я сказал, что я из Тернополя и еду на тренинг. Тогда она поздравила меня и сказала, что я двухмиллионный турист в Одессе ", - рассказал Николай Казюк.

Для Николая - это его первый визит в Одессу. Сюда он приехал на тренинг "посттравматического роста и психологической реабилитации", который будет проходить в санатории. Николай 4 года служил во Львове в 80-й отдельной специальной штурмовой бригаде. Полгода назад уволился по состоянию здоровья и сегодня работает в государственной службе по делам ветеранов войны, участников АТО в Тернопольской области.

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