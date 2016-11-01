В Одесі зустріли двохмільйонного туриста
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні на центральній площі залізничного вокзалу Одеси під звуки духового оркестру урочисто зустрічали двохмільйонного туриста міста, передає кореспондент УНН.
Потяг сполученням Ужгород-Одеса прибув до пункту призначення о 14:40. Аби визначити, хто стане почесним гостем Південної Пальміри, розробили цілу схему. Щасливий вибір впав на українця із Тернополя, який нещодавно повернувся із зони АТО — Миколу Казюка. Про те, що він став двохмільйонним туристом, він дізнався за дві години до прибуття потяга, думав, що це жарт, передає кореспондент УНН.
“Провідник запитала мене, одесит я, або їду в гості. Я сказав, що я з Тернополя та їду на тренінг. Тоді вона привітала мене і сказала, що я двохмільйонний турист в Одесі”, — розповів Микола Казюк.
Для Миколи — це його перший візит до Одеси. Сюди він приїхав на тренінг “посттравматичного зростання і психологічної реабілітації”, який буде проходити в санаторії. Микола 4 роки служив у Львові у 80-й окремій спеціальній штурмовій бригаді. Півроку тому звільнився за станом здоров’я і сьогодні працює в державній службі у справах ветеранів війни, учасників АТО в Тернопільській області.