В Одессе снова сняли с линий трамваи и троллейбусы
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Одессе для экономии электроэнергии после работы в утренний пик свернули работу электротраспорта – трамваев и троллейбусов, сообщили в Одесском горсовете в понедельник, 28 ноября, в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Общественный электрический транспорт отработал утренние часы, и с 9:30 в целях сбережения электроэнергии начал заходить в депо", - сообщили в мэрии.
О дальнейшей работе электрического транспорта общественность будет проинформирована позже.
Дополнение
В Одессе утром возобновляли работу трамваи и троллейбусы.