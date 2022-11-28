В Одессе снова сняли с линий трамваи и троллейбусы

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"Общественный электрический транспорт отработал утренние часы, и с 9:30 в целях сбережения электроэнергии начал заходить в депо", - сообщили в мэрии.

О дальнейшей работе электрического транспорта общественность будет проинформирована позже.

Дополнение

В Одессе утром возобновляли работу трамваи и троллейбусы.