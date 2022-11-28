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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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В Одесі знову зняли з ліній трамваї та тролейбуси

В Одесі знову зняли з ліній трамваї та тролейбуси

Київ • УНН

 • 1784484 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Одесі для економії електроенергії після роботи в ранковий пік згорнули роботу електротраспорту - трамваїв та тролейбусів, повідомили в Одеській міськраді у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Громадський електричний транспорт відпрацював ранкові години, і з 9:30 з метою заощадження електроенергії почав заходити в депо", - повідомили в мерії.

Щодо подальшої роботи електричного транспорту громадськість буде проінформовано пізніше.

Доповнення

В Одесі вранці відновлювали роботу трамваї та тролейбуси.

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