В Одесі знову зняли з ліній трамваї та тролейбуси
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Одесі для економії електроенергії після роботи в ранковий пік згорнули роботу електротраспорту - трамваїв та тролейбусів, повідомили в Одеській міськраді у понеділок, 28 листопада, у Telegram, пише УНН.
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"Громадський електричний транспорт відпрацював ранкові години, і з 9:30 з метою заощадження електроенергії почав заходити в депо", - повідомили в мерії.
Щодо подальшої роботи електричного транспорту громадськість буде проінформовано пізніше.
Доповнення
В Одесі вранці відновлювали роботу трамваї та тролейбуси.