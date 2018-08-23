В Одессе женщин и детей использовали для легализации пребывания в Украине иностранцев
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Одесской области полиция разоблачила схему незаконного легализации пребывания иностранцев на территории Украины с помощью женщин и детей. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.
"Группа мужчин организовала незаконную схему, по которой оказывала платные услуги иностранцам за получение ими гражданства Украины. За свои услуги они получали от заказчиков от 5 до 10 тыс. долл.", - говорится в сообщении.
Как отмечается, трое правонарушителей были задержаны сотрудниками Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Злоумышленники подыскивали женщин, которые сами воспитывали детей, и, используя их тяжелое материальное положение, предлагали за деньги внести изменения в свидетельство о рождении детей, где признать отцовство за иностранцами. Если матери соглашались, они передавали злоумышленникам оригиналы паспортов и свидетельств о рождении детей. Внесенные изменения оказывали иностранцам право на дальнейшую легализацию своего пребывания в Украине. Женщины же за фиктивное "отцовство" получали от злоумышленников от 300 до 500 долларов США.
Также женщины вступали в фиктивные браки с иностранцами для дальнейшей легализации пребывания на Украине.
Во время обысков по месту жительства мужчин были обнаружены и изъяты оригиналы и копии документов, свидетельствующих о противоправной деятельности группы. Кроме того, в квартире одного из ее членов правоохранители обнаружили порошок белого цвета и медицинский шприц с жидкостью бурого цвета, которая, по словам правонарушителя, является наркотическим средством - кокаином. Изъятое направили на экспертизу.
Сейчас полицейские установили девять фактов совершения правонарушителями действий, связанных с незаконной легализацией иностранцев на территории Украины. Проводится проверка на их причастность к другим преступлениям. Одного из злоумышленников задержали.
Досудебное следствие по ч.2 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) УК Украины, продолжается.
Напомним, на сегодняшний день на российской границе находится около 5000 иностранцев, которые имеют "паспорт болельщика", и ждут случая чтобы через Украину проникнуть в Европейский Союз.